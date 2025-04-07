Переговори щодо угоди про корисні копалини почнуться наступного тижня – Свириденко

На думку міністерки економіки, сторони здатні домовитися про умови, прийнятні для обох сторін

Юлія Свириденко (Фото: Міністерство економіки)

Україна планує розпочати технічні переговори із США щодо нової угоди про корисні копалини наступного тижня з 14 по 20 квітня. Переговори відбудуться у Вашингтоні. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на міністерку економіки Юлію Свириденко.

До складу делегації з Києва увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

За словами Свириденко, Україна зосереджена на тому, щоби остаточний проєкт угоди після переговорів повністю відповідав її стратегічним інтересам.

Міністерка не розповіла, якою є офіційна оцінка українською стороною нового проєкту.

"Наразі ми маємо документ, який відображає позицію юридичної команди Міністерства фінансів США. Це не остаточна версія, це не спільна позиція", – сказала міністерка.

На її думку, під час переговорів Україна здатна змінити параметри угоди на свою користь.

"Я вважаю, що робота над попереднім меморандумом показала, що обидві команди здатні досягти цих цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін", – сказала вона.