Переговори щодо угоди про корисні копалини почнуться наступного тижня – Свириденко
Україна планує розпочати технічні переговори із США щодо нової угоди про корисні копалини наступного тижня з 14 по 20 квітня. Переговори відбудуться у Вашингтоні. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на міністерку економіки Юлію Свириденко.
До складу делегації з Києва увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.
За словами Свириденко, Україна зосереджена на тому, щоби остаточний проєкт угоди після переговорів повністю відповідав її стратегічним інтересам.
Міністерка не розповіла, якою є офіційна оцінка українською стороною нового проєкту.
"Наразі ми маємо документ, який відображає позицію юридичної команди Міністерства фінансів США. Це не остаточна версія, це не спільна позиція", – сказала міністерка.
На її думку, під час переговорів Україна здатна змінити параметри угоди на свою користь.
"Я вважаю, що робота над попереднім меморандумом показала, що обидві команди здатні досягти цих цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін", – сказала вона.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. Через три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, тому що у ньому не було гарантій безпеки для України.
- 4 березня президент України заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини.
- Україна була готова до підписання на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня, але американська сторона заявила про необхідність додаткових консультацій у Вашингтоні.
- 21 березня у МЗС пояснили, чому Україна та США не підписали угоду про надра у Джидді.
- 31 березня Трамп пообіцяв Зеленському "великі проблеми" у разі, якщо він відмовиться від угоди про копалини.
- 1 квітня Бербок заявила, що угода між США й Україною щодо корисних копалин має відповідати законодавству Європи.