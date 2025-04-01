Угода США та України про корисні копалини має відповідати законодавству ЄС – Бербок

Сибіга повідомив, що між Україною та США відбувся перший раунд консультацій щодо нового документа

Анналена Бербок та Андрій Сибіга (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Угода між США й Україною щодо корисних копалин має відповідати законодавству Європи. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою.

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За її словами, Україна та Євросоюз раніше вже домовилися про те, що будь-яка нова угода має бути сумісною із законодавством ЄС.

"Зрештою, це наш європейський континент. Звичайно, ми також ведемо діалог з усіма зацікавленими сторонами", – сказала вона.

Сибіга підтвердив, що Україна офіційними дипломатичними каналами 28 березня отримала від США розширений текст угоди про рідкісноземельні метали. Українська сторона вже взялася до опрацювання документа та провела перший раунд консультацій зі США.

"Дуже важливо, щоб ми вийшли на текст, що відповідає інтересам двох сторін і є взаємоприйнятним. Важливо зазначити, що ця угода не може суперечити нашій інтеграції до Євросоюзу і це одна з наших принципових позицій", – зазначив глава МЗС.