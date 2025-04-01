Угода США та України про корисні копалини має відповідати законодавству ЄС – Бербок
Угода між США й Україною щодо корисних копалин має відповідати законодавству Європи. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою.
За її словами, Україна та Євросоюз раніше вже домовилися про те, що будь-яка нова угода має бути сумісною із законодавством ЄС.
"Зрештою, це наш європейський континент. Звичайно, ми також ведемо діалог з усіма зацікавленими сторонами", – сказала вона.
Сибіга підтвердив, що Україна офіційними дипломатичними каналами 28 березня отримала від США розширений текст угоди про рідкісноземельні метали. Українська сторона вже взялася до опрацювання документа та провела перший раунд консультацій зі США.
"Дуже важливо, щоб ми вийшли на текст, що відповідає інтересам двох сторін і є взаємоприйнятним. Важливо зазначити, що ця угода не може суперечити нашій інтеграції до Євросоюзу і це одна з наших принципових позицій", – зазначив глава МЗС.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. Через три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, тому що у ньому не було гарантій безпеки для України.
- 4 березня президент України заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини.
- Україна була готова до підписання на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня, але американська сторона заявила про необхідність додаткових консультацій у Вашингтоні.
- 21 березня у МЗС пояснили, чому Україна та США не підписали угоду про надра у Джидді.
- 31 березня Трамп пообіцяв Зеленському "великі проблеми" у разі, якщо він відмовиться від угоди про копалини.