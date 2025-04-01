Соглашение США и Украины об ископаемых должно соответствовать законодательству ЕС – Бербок

Сибига сообщил, что между Украиной и США состоялся первый раунд консультаций по новому документу

Анналена Бербок и Андрей Сибига (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых должно соответствовать законодательству Европы. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой.

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По ее словам, Украина и Евросоюз ранее уже договорились о том, что любое новое соглашение должно быть совместимо с законодательством ЕС.

"В конце концов, это наш европейский континент. Конечно, мы также ведем диалог со всеми заинтересованными сторонами", – сказала она.

Сибига подтвердил, что Украина по официальным дипломатическим каналам 28 марта получила от США расширенный текст соглашения о редкоземельных металлах. Украинская сторона уже приступила к проработке документа и провела первый раунд консультаций с США.

"Очень важно, чтобы ми вышли на текст, отвечающий интересам двух сторон и взаимоприемлемый. Важно отметить, что это соглашение не может противоречить нашей интеграции в Евросоюз и это одна из наших принципиальных позиций", – отметил глава МИД.