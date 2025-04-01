Соглашение США и Украины об ископаемых должно соответствовать законодательству ЕС – Бербок
Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых должно соответствовать законодательству Европы. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой.
По ее словам, Украина и Евросоюз ранее уже договорились о том, что любое новое соглашение должно быть совместимо с законодательством ЕС.
"В конце концов, это наш европейский континент. Конечно, мы также ведем диалог со всеми заинтересованными сторонами", – сказала она.
Сибига подтвердил, что Украина по официальным дипломатическим каналам 28 марта получила от США расширенный текст соглашения о редкоземельных металлах. Украинская сторона уже приступила к проработке документа и провела первый раунд консультаций с США.
"Очень важно, чтобы ми вышли на текст, отвечающий интересам двух сторон и взаимоприемлемый. Важно отметить, что это соглашение не может противоречить нашей интеграции в Евросоюз и это одна из наших принципиальных позиций", – отметил глава МИД.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- 4 марта президент Украины заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых.
- Украина была готова к подписанию на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта, но американская сторона заявила о необходимости дополнительных консультаций в Вашингтоне.
- 21 марта в МИД объяснили, почему Украина и США не подписали соглашение о недрах в Джидде.
- 31 марта Трамп пообещал Зеленскому "большие проблемы" в случае, если он откажется от соглашения об ископаемых.