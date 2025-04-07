Переговоры по соглашению о полезных ископаемых начнутся на следующей неделе – Свириденко

По мнению министра экономики, стороны способны договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон

Юлия Свириденко (Фото: Министерство экономики)

Украина планирует начать технические переговоры с США по новому соглашению о полезных ископаемых на следующей неделе с 14 по 20 апреля. Переговоры пройдут в Вашингтоне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.

В состав делегации из Киева войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

По словам Свириденко, Украина сосредоточена на том, чтобы окончательный проект соглашения после переговоров полностью отвечал ее стратегическим интересам.

Министр не рассказала, какова официальная оценка украинской стороной нового проекта.

"Пока у нас есть документ, отражающий позицию юридической команды Министерства финансов США. Это не окончательная версия, это не общая позиция", – сказала министр.

По ее мнению, в ходе переговоров Украина способна изменить параметры соглашения в свою пользу.

"Я считаю, что работа над предыдущим меморандумом показала, что обе команды способны достичь этих целей и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон", – сказала она.