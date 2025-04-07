Переговоры по соглашению о полезных ископаемых начнутся на следующей неделе – Свириденко
Украина планирует начать технические переговоры с США по новому соглашению о полезных ископаемых на следующей неделе с 14 по 20 апреля. Переговоры пройдут в Вашингтоне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.
В состав делегации из Киева войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.
По словам Свириденко, Украина сосредоточена на том, чтобы окончательный проект соглашения после переговоров полностью отвечал ее стратегическим интересам.
Министр не рассказала, какова официальная оценка украинской стороной нового проекта.
"Пока у нас есть документ, отражающий позицию юридической команды Министерства финансов США. Это не окончательная версия, это не общая позиция", – сказала министр.
По ее мнению, в ходе переговоров Украина способна изменить параметры соглашения в свою пользу.
"Я считаю, что работа над предыдущим меморандумом показала, что обе команды способны достичь этих целей и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон", – сказала она.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
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- Украина готова к подписанию на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта, но американская сторона заявила о необходимости дополнительных консультаций в Вашингтоне.
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- 1 апреля Бербок заявила, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых должно соответствовать законодательству Европы.