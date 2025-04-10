Reuters: Делегации США и России прибыли в Стамбул для переговоров
Делегации США и России 10 апреля прибыли в Стамбул для переговоров о нормализации работы дипломатических миссий стран. Вопрос полномасштабной войны против Украины обсуждаться не будет, передает Reuters.
Представители западного медиа зафиксировали несколько авто, которые въехали на территорию генконсульства России в Стамбуле.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москву будет представлять новый посол в США Александр Дарчиев, а от Вашингтона на переговорах будет присутствовать заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
Накануне, 8 апреля, представительница Госдепа Тэмми Брюс сообщала, что переговоры не коснутся политических тем, в том числе войны РФ против Украины.
"Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе нашего посольства, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, что может произойти, как мы уже отметили, только после установления мира между Россией и Украиной", – сказала она.
- 7 апреля в Европе заявили, что Россия демонстрирует полное неуважение к мирным переговорам с Украиной.
- В тот же день Трамп выразил недовольство атаками России по Украине, которые произошли за последнюю неделю. По его словам, россияне сейчас "бомбят, как сумасшедшие".
- На этой неделе также начнутся переговоры о соглашении о полезных ископаемых, сообщила министр экономики Свириденко.