Госдеп: Переговоры США и России в Турции не коснутся войны в Украине

Тэмми Брюс (Фото: facebook.com/tammybrucemedia)

На переговорах США и России в Турции 10 апреля не будут обсуждать полномасштабную войну в Украине и мирное соглашение. Об этом сказала спикер Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге.

По ее словам, на встрече, которая состоится в Стамбуле, планируют обсудить работу посольств. Также стороны хотят попытаться достичь прогресса в "дальнейшей стабилизации работы двусторонних миссий".

"На повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина – абсолютно не на повестке дня. Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом", – сказала Брюс.

Она отметила, что полностью нормализовать отношения между США и Россией будет возможно только после того, как Россия прекратит войну против Украины.