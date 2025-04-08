Госдеп: Переговоры США и России в Турции не коснутся войны в Украине
На переговорах США и России в Турции 10 апреля не будут обсуждать полномасштабную войну в Украине и мирное соглашение. Об этом сказала спикер Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге.
По ее словам, на встрече, которая состоится в Стамбуле, планируют обсудить работу посольств. Также стороны хотят попытаться достичь прогресса в "дальнейшей стабилизации работы двусторонних миссий".
"На повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина – абсолютно не на повестке дня. Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом", – сказала Брюс.
Она отметила, что полностью нормализовать отношения между США и Россией будет возможно только после того, как Россия прекратит войну против Украины.
- 7 апреля Трамп выразил недовольство атаками России по Украине, которые произошли за последнюю неделю. По его словам, россияне сейчас "бомбят, как сумасшедшие".
- В Европе заявили, что Россия показывает полное неуважение к мирным переговорам с Украиной и свою незаинтересованность в диалоге.
- На текущей неделе также начнутся переговоры по соглашению о полезных ископаемых, сообщила министр Свириденко.