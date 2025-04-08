Держдеп: Переговори США та Росії в Туреччині не торкнуться війни в Україні
На переговорах США та Росії в Туреччині 10 квітня не обговорюватимуть повномасштабну війну в Україні та мирну угоду. Про це сказала спікер Держдепу США Теммі Брюс на брифінгу.
За її словами, на зустрічі, що відбудеться у Стамбулі, планують обговорити роботу посольств. Також сторони хочуть спробувати досягти прогресу в подальшій стабілізації роботи двосторонніх місій.
"На порядку денному немає жодних політичних питань чи питань безпеки, і Україна – абсолютно не на порядку денному. Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом", – сказала Брюс.
Вона зазначила, що повністю нормалізувати відносини між США та Росією буде можливо лише після того, як Росія припинить війну проти України.
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