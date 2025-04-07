У Європі заявили, що Росія показує повну неповагу до мирних переговорів з Україною
Росія демонструє повну неповагу до мирних переговорів з Україною та відсутність зацікавленості в них. Про це на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер, передає Європейська правда.
"Коли йдеться про дії, які Росія показує щодня, включно з нещодавніми атаками, що вбили щонайменше 20 цивільних осіб, і... серед них дев'ять дітей, Росія демонструє повну неповагу до переговорів. Вона щодня демонструє, що не має жодного інтересу до них", – заявила Гіппер.
За її словами, вкрай важливо забезпечити припинення вогню й досягти "довготривалого та всеосяжного" миру. Однак не можна бути "наївними", маючи справу з російським диктатором Володимиром Путіним і його "кривавими атаками", наголосила Гіппер.
Разом з тим, у Єврокомісії переконані, що продовження мирних переговорів є важливим.
"Але результатом цих мирних переговорів має бути сильніша Україна, тому що Путін не поважає слабкість. Тому ми повинні поставити Україну в позицію сили. Саме тому ми взяли на себе зобов'язання збільшити нашу оборонну підтримку і наші можливості щодо цього", – резюмувала прессекретарка.
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