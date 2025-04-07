В Европе заявили, что Россия показывает полное неуважение к мирным переговорам с Украиной
Россия демонстрирует полное неуважение к мирным переговорам с Украиной и отсутствие заинтересованности в них. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер, передает Европейская правда.
"Когда речь идет о действиях, которые Россия показывает ежедневно, включая недавние атаки, убившие по меньшей мере 20 гражданских лиц и... девять детей включительно, Россия демонстрирует полное неуважение к переговорам. Она ежедневно демонстрирует, что у нее нет никакого интереса к ним", – заявила Хиппер.
По ее словам, крайне важно обеспечить прекращение огня и достичь "долговременного и всеобъемлющего" мира. Однако нельзя быть "наивными", имея дело с российским диктатором Владимиром Путиным и его "кровавыми атаками", подчеркнула Хиппер.
Вместе с тем, в Еврокомиссии убеждены, что продолжение мирных переговоров важно.
"Но результатом этих мирных переговоров должна быть более сильная Украина, потому что Путин не уважает слабость. Поэтому мы должны поставить Украину в позицию силы. Именно поэтому мы взяли на себя обязательства увеличить нашу оборонную поддержку и наши возможности в этом отношении", – резюмировала пресс-секретарь.
- 30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины и заявил об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.
- 6 апреля Зеленский заявлял, что ежедневные российские удары доказывают, что давления на РФ недостаточно.
- 7 апреля Трамп заявил, что ему не нравятся бомбардировки и он намерен остановить Россию.