В Европе заявили, что Россия показывает полное неуважение к мирным переговорам с Украиной

Несмотря на действия России, в Еврокомиссии считают, что диалог о мире нужно продолжать

Анитта Хиппер (Фото: x.com/anittahipper)

Россия демонстрирует полное неуважение к мирным переговорам с Украиной и отсутствие заинтересованности в них. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер, передает Европейская правда.

"Когда речь идет о действиях, которые Россия показывает ежедневно, включая недавние атаки, убившие по меньшей мере 20 гражданских лиц и... девять детей включительно, Россия демонстрирует полное неуважение к переговорам. Она ежедневно демонстрирует, что у нее нет никакого интереса к ним", – заявила Хиппер.

По ее словам, крайне важно обеспечить прекращение огня и достичь "долговременного и всеобъемлющего" мира. Однако нельзя быть "наивными", имея дело с российским диктатором Владимиром Путиным и его "кровавыми атаками", подчеркнула Хиппер.

Вместе с тем, в Еврокомиссии убеждены, что продолжение мирных переговоров важно.

"Но результатом этих мирных переговоров должна быть более сильная Украина, потому что Путин не уважает слабость. Поэтому мы должны поставить Украину в позицию силы. Именно поэтому мы взяли на себя обязательства увеличить нашу оборонную поддержку и наши возможности в этом отношении", – резюмировала пресс-секретарь.