Зеленский: ежедневные российские удары доказывают, что давления на РФ недостаточно – видео
Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины недостаточно давят на Россию для прекращения огня и призвал направить все силы для приближения мира. Об этом Зеленский заявил после комбинированной атаки на Украину в ночь на 6 апреля.
"Давление на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают", – написал он.
По его словам, количество воздушных атак растет. За прошедшую неделю против украинских городов и сел россияне выпустили более 1460 управляемых авиабомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов, из которых более двух десятков в ночь на 6 апреля.
"Каждый удар – по нашим людям, детям. Они воюют против детей, играющих на детских площадках", – подчеркнул президент.
По его словам, увеличением количества атак Россия показывает намерения продолжать террор, "пока мир это позволяет".
"Такие атаки – ответ Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров увидел – Америка, вся Европа, весь мир, – что Россия собирается дальше воевать и убивать", – написал Зеленский.
Он призвал партнеров не ослаблять давление и направить все силы для обеспечения безопасности и приближения мира.
- В ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами , есть последствия в трех районах.
- Один человек погиб , пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
- Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк уточнила направление , откуда происходила ракетная атака 6 апреля на Украину после критики Зеленского. Она написала, что ракеты летели "со стороны России".
- В ночь на 6 апреля РФ нанесла комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки пострадали шесть областей Украины.