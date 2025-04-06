Зеленский: ежедневные российские удары доказывают, что давления на РФ недостаточно – видео

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины недостаточно давят на Россию для прекращения огня и призвал направить все силы для приближения мира. Об этом Зеленский заявил после комбинированной атаки на Украину в ночь на 6 апреля.

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"Давление на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают", – написал он.

По его словам, количество воздушных атак растет. За прошедшую неделю против украинских городов и сел россияне выпустили более 1460 управляемых авиабомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов, из которых более двух десятков в ночь на 6 апреля.

"Каждый удар – по нашим людям, детям. Они воюют против детей, играющих на детских площадках", – подчеркнул президент.

По его словам, увеличением количества атак Россия показывает намерения продолжать террор, "пока мир это позволяет".

"Такие атаки – ответ Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров увидел – Америка, вся Европа, весь мир, – что Россия собирается дальше воевать и убивать", – написал Зеленский.

Он призвал партнеров не ослаблять давление и направить все силы для обеспечения безопасности и приближения мира.