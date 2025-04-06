Зеленський: щоденні російські удари по Україні доводять, що тиску на РФ недостатньо – відео

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України недостатньо тиснуть на Росію для припинення вогню і закликав спрямувати всі сили для наближення миру. Про це Зеленський заявив після комбінованої атаки на Україну у ніч проти 6 квітня.

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"Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять", – написав він.

За його словами, кількість повітряних атак зростає. За минулий тиждень проти українських міст і сіл росіяни випустили понад 1460 керованих авіабомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з яких понад два десятки у ніч проти 6 квітня.

"Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках", – наголосив президент.

За його словами, збільшенням кількості атак Росія показує наміри продовжувати терор, "поки світ це дозволяє".

"Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, – що Росія збирається далі воювати й убивати", – написав Зеленський.

Він закликав партнерів не послаблювати тиск та спрямувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру.