Зеленський: щоденні російські удари по Україні доводять, що тиску на РФ недостатньо – відео
Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України недостатньо тиснуть на Росію для припинення вогню і закликав спрямувати всі сили для наближення миру. Про це Зеленський заявив після комбінованої атаки на Україну у ніч проти 6 квітня.
"Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять", – написав він.
За його словами, кількість повітряних атак зростає. За минулий тиждень проти українських міст і сіл росіяни випустили понад 1460 керованих авіабомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з яких понад два десятки у ніч проти 6 квітня.
"Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках", – наголосив президент.
За його словами, збільшенням кількості атак Росія показує наміри продовжувати терор, "поки світ це дозволяє".
"Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, – що Росія збирається далі воювати й убивати", – написав Зеленський.
Він закликав партнерів не послаблювати тиск та спрямувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру.
- У ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, є наслідки у трьох районах.
- Один чоловік загинув, постраждали троє людей, двох з них госпіталізовано.
- Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк уточнила напрямок, звідки відбувалася ракетна атака 6 квітня на Україну після критики Зеленського. Вона написала, що ракети летіли "з боку Росії".
- У ніч проти 6 квітня РФ завдала комбінованого удару по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки постраждали шість областей України.