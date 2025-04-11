Axios: Спецпосланник США Уиткофф встретится с Путиным 11 апреля
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф может встретиться 11 апреля с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собеседника, знакомого с поездкой, и данные FlightRadar.
По информации неназванного собеседника, Уиткофф уже отправился в Россию. Официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон нет.
Также информатор заявил, что если перемирие не будет достигнуто к концу апреля, то Трамп намерен ввести дополнительные санкции против России. Для этого он может обратиться к Конгрессу США с просьбой принять новое законодательство о санкциях.
Это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне усилий Трампа добиться прекращения огня в полномасштабной войне России против Украины.
На прошлой неделе Уиткофф встретился со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. А перед этим, 12 февраля, Fox News утверждал, что спецпосланник Трампа мог говорить с Путиным более трех часов.
- 7 апреля Трамп выразил недовольство атаками России по Украине, которые произошли за последнюю неделю. По его словам, россияне сейчас "бомбят, как сумасшедшие".
- 9 апреля президент Зеленский заявил, что Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет обещания.
- 11 апреля Reuters сообщал, что делегации США и России прибыли в Стамбул для переговоров. Вопрос войны против Украины не обсуждался.