Встреча Виткоффа и Путина: у Трампа назвали это еще одним шагом в переговорах о мире
Спецпосланник президента США Стив Виткофф посещает Россию для прямых контактов с Кремлем и диктатором Владимиром Путиным – это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и заключению окончательного мирного соглашения между РФ и Украиной. Об этом сообщила представитель Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга.
Чиновница отметила, что поскольку переговоры Виткоффа в России продолжаются, то она не будет опережать в комментариях о них президента Дональда Трампа и его команду.
"Но я думаю, президент [Трамп] был достаточно четким, что он постоянно разочарован в обеих сторонах конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия закончились. Он хочет, чтобы война закончилась", – рассказала Ливитт.
По ее словам, США считают, что у них есть рычаги влияния в переговорах о мирном соглашении и они собираются их использовать.
"И президент намерен довести это до конца", – добавила пресс-секретарь Белого дома.
- 11 апреля в РФ прибыл спецпосланник президента США Виткофф. Представитель Трампа виделся с соратником Путина Дмитриевым, а впоследствии встретился непосредственно с российским диктатором.
- На фоне этого Трамп заявил, что "Россия должна начать двигаться" в контексте окончания войны против Украины.