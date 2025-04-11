Встреча Виткоффа и Путина: у Трампа назвали это еще одним шагом в переговорах о мире

Каролин Ливитт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Спецпосланник президента США Стив Виткофф посещает Россию для прямых контактов с Кремлем и диктатором Владимиром Путиным – это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и заключению окончательного мирного соглашения между РФ и Украиной. Об этом сообщила представитель Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга.

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Чиновница отметила, что поскольку переговоры Виткоффа в России продолжаются, то она не будет опережать в комментариях о них президента Дональда Трампа и его команду.

"Но я думаю, президент [Трамп] был достаточно четким, что он постоянно разочарован в обеих сторонах конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия закончились. Он хочет, чтобы война закончилась", – рассказала Ливитт.

По ее словам, США считают, что у них есть рычаги влияния в переговорах о мирном соглашении и они собираются их использовать.

"И президент намерен довести это до конца", – добавила пресс-секретарь Белого дома.