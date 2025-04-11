Зустріч Віткоффа і Путіна: у Трампа назвали це ще одним кроком у переговорах про мир

Спецпредставник Трампа відвідує Росію для прямих контактів з Кремлем та російським диктатором

Каролін Лівітт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідує Росію для прямих контактів з Кремлем та диктатором Володимиром Путіним – це ще один крок у переговорному процесі щодо припинення вогню та укладання остаточної мирної угоди між РФ та Україною. Про це повідомила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу.

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Посадовиця зауважила, що оскільки переговори Віткоффа у Росії тривають, то вона не буде випереджати у коментарях щодо них президента Дональда Трампа та його команду.

"Але я думаю, президент [Трамп] був достатньо чітким, що він постійно розчарований в обох сторонах конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії закінчилися. Він хоче, аби війна закінчилась" – розповіла Лівітт.

За її словами, США вважають, що вони мають важелі впливу у переговорах про мирну угоду й вони збираються їх використовувати.

"І президент має намір довести це до кінця", – додала речниця Білого дому.