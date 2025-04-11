Зустріч Віткоффа і Путіна: у Трампа назвали це ще одним кроком у переговорах про мир
Спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідує Росію для прямих контактів з Кремлем та диктатором Володимиром Путіним – це ще один крок у переговорному процесі щодо припинення вогню та укладання остаточної мирної угоди між РФ та Україною. Про це повідомила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу.
Посадовиця зауважила, що оскільки переговори Віткоффа у Росії тривають, то вона не буде випереджати у коментарях щодо них президента Дональда Трампа та його команду.
"Але я думаю, президент [Трамп] був достатньо чітким, що він постійно розчарований в обох сторонах конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії закінчилися. Він хоче, аби війна закінчилась" – розповіла Лівітт.
За її словами, США вважають, що вони мають важелі впливу у переговорах про мирну угоду й вони збираються їх використовувати.
"І президент має намір довести це до кінця", – додала речниця Білого дому.
- 11 квітня до РФ прибув спецпосланець президента США Віткофф. Представник Трампа бачився з соратником Путіна Дмітрієвим, а згодом зустрівся безпосередньо з російським диктатором.
- На тлі цього Трамп заявив, що "Росія повинна почати рухатися" у контексті закінчення війни проти України.