Британия рассматривает пятилетний план размещения контингента в Украине
Великобритания рассматривает возможность размещения иностранных войск в Украине на пять лет в соответствии с планами, обсуждаемыми союзниками "коалиции желающих", сообщает The Telegraph.
Как заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время встречи глав оборонных ведомств коалиции в Брюсселе 10 апреля, иностранный военный контингент будет иметь в Украине четыре цели – защитить безопасность в небе и море, способствовать миру на земле и поддерживать ВСУ, чтобы те "стали сильнейшим сдерживающим фактором".
После выполнения миссии "силы сдерживания" будут выводиться поэтапно, а последние войска "коалиции желающих" покинут территорию Украины примерно через пять лет.
Как сообщает издание, французские военные считают маловероятной атаку Путина на западные силы в Украине, ведь российские войска "способны захватить только небольшие территории".
Впрочем, по данным The Telegraph, руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов к новой агрессии уже через пять лет.
- В созванной Великобританией и Францией первой встрече "коалиции желающих" на уровне министров обороны принимают участие главы оборонных ведомств из 30 государств.
- 27 марта состоялась встреча лидеров стран "коалиции желающих", длившаяся два часа. Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и море.
- 4 апреля в Киеве Украина, Франция и Великобритания обсудили подготовку и состояние оперативного планирования, чтобы в случае прекращения боевых действий быстро реализовать намерения "коалиции желающих".