Британия рассматривает пятилетний план размещения контингента в Украине

Джон Хили (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Великобритания рассматривает возможность размещения иностранных войск в Украине на пять лет в соответствии с планами, обсуждаемыми союзниками "коалиции желающих", сообщает The Telegraph.

Как заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время встречи глав оборонных ведомств коалиции в Брюсселе 10 апреля, иностранный военный контингент будет иметь в Украине четыре цели – защитить безопасность в небе и море, способствовать миру на земле и поддерживать ВСУ, чтобы те "стали сильнейшим сдерживающим фактором".

После выполнения миссии "силы сдерживания" будут выводиться поэтапно, а последние войска "коалиции желающих" покинут территорию Украины примерно через пять лет.

Как сообщает издание, французские военные считают маловероятной атаку Путина на западные силы в Украине, ведь российские войска "способны захватить только небольшие территории".

Впрочем, по данным The Telegraph, руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов к новой агрессии уже через пять лет.