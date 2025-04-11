Британія розглядає п'ятирічний план розміщення контингенту в Україні

Джон Гілі (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Велика Британія розглядає можливість розміщення іноземних військ в Україні на п’ять років відповідно до планів, які обговорюють союзники "коаліції охочих, повідомляє The Telegraph.

Як заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час зустрічі голів оборонних відомств коаліції у Брюсселі 10 квітня, іноземний військовий контингент матиме в Україні чотири цілі – захистити безпеку у небі та на морі, сприяти миру на землі та підтримувати ЗСУ, аби ті "стали найсильнішим стримувальним фактором".

Після виконання місії "сили стримування" будуть виводитися поетапно, а останні війська "коаліції охочих" залишать територію України приблизно за п’ять років.

Як повідомляє видання, французькі військові вважають малоймовірною атаку Путіна на західні сили в Україні, адже російські війська "здатні захопити лише невеликі території".

Втім, за даними The Telegraph, керівники британської, данської та німецької розвідок вважають, що Путін може бути готовий до нової агресії вже за п’ять років.