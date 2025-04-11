Госдеп назвал войну в Украине "мясорубкой", которую невозможно остановить военным путем

Темми Брюс (Фото: USDepartment of State)

Государственный департамент США заявил, что Соединенные Штаты до сих пор полагаются на дипломатию в вопросе переговоров с Россией, несмотря на то, что РФ игнорирует предложенное США соглашение о прекращении огня. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс во время брифинга для прессы.

"Все наше руководство, но особенно президент Трамп и секретарь Рубио, публично четко дали понять, что поставлено на карту, когда речь заходит о характере завершения этой ситуации. Это динамика, которую невозможно решить военным путем. Это – мясорубка", – сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, как Госдеп относится к ситуации, что Россия фактически отказалась от соглашения о прекращении огня, Темми Брюс заявила, что "мы наблюдаем".

Она напомнила, что Марко Рубио "четко дал понять, что мы действительно узнаем через несколько недель, серьезно ли настроена Россия".

"Так что мы поверим ему на слово. И я считаю, что России, безусловно, нужно отнестись к этому серьезно, мы это решим", – сказала она.

По мнению Темми Брюс, "ничего больше нельзя обсуждать, пока не прекратится стрельба и убийства".