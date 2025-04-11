Держдеп назвав війну в Україні "м'ясорубкою", яку неможливо зупинити військовим шляхом

Відомство підтвердило прихильність США до дипломатії у переговорах з Росією попри відмову РФ припинити вогонь

Теммі Брюс (Фото: U.S.Department of State)

Державний департамент США заявив, що Сполучені Штати досі покладаються на дипломатію у питанні переговорів із Росією попри те, що РФ ігнорує запропоновану США угоду про припинення вогню. Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу для преси.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Усе наше керівництво, але особливо президент Трамп і секретар Рубіо, публічно чітко дали зрозуміти, що поставлено на карту, коли мова заходить про характер завершення цієї ситуації. Це динаміка, яку неможливо розв'язати військовим шляхом. Це – м'ясорубка", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, як Держдеп ставиться до ситуації, що Росія фактично відмовилася від угоди про припинення вогню, Теммі Брюс заявила, що "ми спостерігаємо".

Вона нагадала, що Марко Рубіо "чітко дав зрозуміти, що ми насправді дізнаємося за кілька тижнів, чи серйозно налаштована Росія".

"Тож ми повіримо йому на слово. І я вважаю, що Росії, безумовно, потрібно поставитися до цього серйозно, ми це вирішимо", – сказала вона.

На думку Теммі Брюс, "нічого більше не можна обговорювати, допоки не припиниться стрільба та вбивства".