Сікорський про атаки України: Путін глузує з доброї волі США

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА / Radek Pietruszka)

Російський диктатор Володимир Путін "насміхається з доброї волі" США. Про це напередодні зустрічі голів дипломатії країн – членів Євросоюзу 14 квітня заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає BusinessInsider.

Він сказав, що шокований останньою хвилею російських атак на Україну. Глава польського МЗС зазначив, що Україна беззастережно погодилася на припинення вогню понад місяць тому, і підкреслив, що атаки Росії, зокрема на Суми, – це "знущальна відповідь" від Москви.

"Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США зрозуміють, що Путін глузує з їхньої доброї волі, і сподіваюся, що будуть ухвалені правильні рішення", – сказав Сікорський.

Росія завдала ракетних ударів по Сумах вранці 13 квітня. Станом на вечір минулого дня, за інформацією президента Володимира Зеленського, внаслідок ворожих атак загинули 34 особи та ще 117 отримали поранення.

Трамп, коментуючи обстріл, сказав, що "Росія зробила помилку". У всякому разі йому так передали, але подробиць говорити не став.