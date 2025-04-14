Сикорский про атаки Украины: Путин насмехается над доброй волей США

Радослав Сикорский (Фото: ЕРA / Radek Pietruszka)

Российский диктатор Владимир Путин "насмехается над доброй волей" США. Об этом накануне встречи глав дипломатии стран – членов Евросоюза в Брюсселе 14 апреля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Businessinsider.

Он сказал, что шокирован последней волной российских атак на Украину. Глава польского МИД отметил, что Украина безоговорочно согласилась на прекращение огня более месяца назад, и подчеркнул, что атаки России, в частности на Сумы, – это "издевательский ответ" от Москвы.

"Я надеюсь, что президент Трамп и администрация США поймут, что Путин насмехается над их доброй волей, и надеюсь, что будут приняты правильные решения", – сказал Сикорский.

Россия нанесла ракетные удары по Сумам утром 13 апреля. По состоянию на вечер прошлого дня, согласно информации президента Владимира Зеленского, в результате вражеских атак погибли 34 человека и еще 117 получили ранения.

Трамп, комментируя обстрел, сказал, что "Россия совершила ошибку". Во всяком случае ему так передали, но подробностей говорить не стал.