В Сумах 68 пострадавших от российской атаки находятся в медицинских учреждениях, восемь – в тяжелом состоянии. Продолжается ликвидация последствий обстрела баллистическими ракетами, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его данным, кроме университета из-за обстрелов повреждены 20 зданий, в том числе пять многоквартирных домов, кафе, магазины и районный суд.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по состоянию на 21:00 в результате удара РФ погибли 34 человека, из них двое детей. Травмированы 117 пострадавших, из них 15 детей.

Ведомство пишет, что повреждено 51 здание, 34 легковых автомобиля и один троллейбус.

Специалисты демонтировали аварийные конструкции, разобрали поврежденные кровли, временно восстановили 234 окна, сняли 92 аварийных оконных и балконных проемов.

Психологи и медики ГСЧС оказали помощь 55 людям. На месте работало 111 спасателей и 26 единиц спецтехники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС