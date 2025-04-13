В больницах Сумм 68 пострадавших от атаки РФ, восемь – в тяжелом состоянии
В Сумах 68 пострадавших от российской атаки находятся в медицинских учреждениях, восемь – в тяжелом состоянии. Продолжается ликвидация последствий обстрела баллистическими ракетами, сообщил президент Владимир Зеленский.
По его данным, кроме университета из-за обстрелов повреждены 20 зданий, в том числе пять многоквартирных домов, кафе, магазины и районный суд.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по состоянию на 21:00 в результате удара РФ погибли 34 человека, из них двое детей. Травмированы 117 пострадавших, из них 15 детей.
Ведомство пишет, что повреждено 51 здание, 34 легковых автомобиля и один троллейбус.
Специалисты демонтировали аварийные конструкции, разобрали поврежденные кровли, временно восстановили 234 окна, сняли 92 аварийных оконных и балконных проемов.
Психологи и медики ГСЧС оказали помощь 55 людям. На месте работало 111 спасателей и 26 единиц спецтехники.
- Утром 13 апреля оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери с большим количеством погибших и раненых, заявил глава МВА.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.