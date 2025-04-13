У Сумах 68 постраждалих від російської атаки перебувають у медичних закладах, вісім – у важкому стані. Триває ліквідація наслідків обстрілу балістичними ракетами, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його даними, крім університету, через обстріл пошкоджено 20 будівель, зокрема, п'ять багатоквартирних будинків, кафе, магазини та районний суд.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 21:00 внаслідок удару РФ загинуло 34 людини, з них двоє дітей. Травмовано 117 осіб, з них 15 дітей.

Відомство пише, що пошкоджено 51 будівлю, 34 легкові автомобілі та один тролейбус.

Фахівці демонтували аварійні конструкції, розібрали пошкоджені покрівлі, тимчасово відновили 234 вікна, зняли 92 аварійні віконні та балконні отвори.

Психологи та медики ДСНС надали допомогу 55 людям. На місці працювали 111 рятувальників та 26 одиниць спецтехніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС