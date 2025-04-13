"Жахлива російська ракетна атака". США висловили співчуття жертвам удару по Сумах

Марко Рубіо (Фото: JACK GUEZ / EPA)

Державний секретар Марко Рубіо від імені США висловив співчуття жертвам удару РФ по Сумах і вказав, що це "жахлива російська ракетна атака". Відповідний допис чиновник опублікував у соцмережі X.

"Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішньої жахливої російської ракетної атаки на Суми. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація докладають стільки часу і зусиль, щоб закінчити цю війну й досягти стійкого миру", – написав Рубіо.

Напередодні спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що російський удар по Сумах "переходить будь-яку межу пристойності".

Згодом висловилась посолка Штатів в Україні Бріджит Брінк: "Повідомлення свідчать, що, як і в Кривому Розі, були застосовані касетні боєприпаси, що посилило руйнування та шкоду, завдану мирному населенню. Наші молитви з мешканцями Сум".