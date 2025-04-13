"Жахлива російська ракетна атака". США висловили співчуття жертвам удару по Сумах
Державний секретар Марко Рубіо від імені США висловив співчуття жертвам удару РФ по Сумах і вказав, що це "жахлива російська ракетна атака". Відповідний допис чиновник опублікував у соцмережі X.
"Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішньої жахливої російської ракетної атаки на Суми. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація докладають стільки часу і зусиль, щоб закінчити цю війну й досягти стійкого миру", – написав Рубіо.
Напередодні спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що російський удар по Сумах "переходить будь-яку межу пристойності".
Згодом висловилась посолка Штатів в Україні Бріджит Брінк: "Повідомлення свідчать, що, як і в Кривому Розі, були застосовані касетні боєприпаси, що посилило руйнування та шкоду, завдану мирному населенню. Наші молитви з мешканцями Сум".
Вранці 13 квітня росіяни атакували центр Сум двома ракетами – перша влучила в одну з будівель університету, друга розірвалась фактично над вулицею. Станом на вечір відомо про загибель 34 людей, з них двоє – діти. Постраждало 117 осіб, зокрема 15 дітей.
Світові лідери засудили удар РФ: серед тих, що висловилися, президент Франції Емманюель Макрон, голова євродипломатії Кая Каллас та президент Литви Гітанас Науседа. Прем'єр Британії Стармер та канцлер Німеччини Шольц заявили, що Росія має піти на повне припинення вогню.