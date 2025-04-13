"Росією керують убивці". Реакція світових лідерів на удар окупантів по Сумах

Наслідки удару РФ по Сумах (Фото: Володимир Зеленський)

Світові лідери засудили російську балістичну атаку на Суми вранці 13 квітня, внаслідок якої загинули 32 людини, зокрема діти.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у X, що ця війна була ініційована тільки Росією, і сьогодні "очевидно, що тільки Росія вирішила продовжувати її – з кричущою зневагою до людських життів, міжнародного права та дипломатичних зусиль президента Трампа".

"Необхідні рішучі заходи, щоб змусити Росію припинити вогонь. Франція невтомно працює над досягненням цієї мети разом зі своїми партнерами. Жертвам, пораненим і всій Україні, яка продовжує чинити опір: наша солідарність, наша повага, наша непохитна відданість", – йдеться у дописі.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас: "Сьогодні вранці в Сумах відбулися жахливі події, коли жителі міста зібралися на Вербну неділю, а їх зустріли російські ракети. Жахливий приклад того, як Росія посилює атаки, в той час, як Україна прийняла безумовне припинення вогню. Мої думки сьогодні з українським народом".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський: "Я думаю про всіх тих, хто вижив після жахливого нападу на місто Суми. Росія не хоче змінюватися, Росія не прагне миру. Нею керують вбивці, які щодня доводять, що вони не прагнуть миру. Чеська Республіка залишається з Україною".

Президент Литви Гітанас Науседа: "Ще один мерзенний російський воєнний злочин – цього разу в самому центрі Сум. Це ляпас усім, хто прагне і бажає миру. Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей. Наші серця з сім'ями жертв і поранених".

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта: "Я обурений злочинною ракетною атакою Росії на центр міста Суми. Росія продовжує свою кампанію насильства, вкотре демонструючи, що ця війна існує і триває лише тому, що Росія так вирішила".

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен: "Жахливі новини з Сум в Україні, де російські ракети вбили десятки людей, зокрема дітей, які йшли до церкви на Вербну неділю. Мої думки з жертвами та їхніми близькими. Світ вже понад місяць чекає на те, що Росія погодиться на припинення вогню. Проте вона продовжує бомбити мирне населення".

Речниця НАТО Еліссон Харт: "Жахливі кадри з центру Сум, де російські балістичні ракети вбили десятки й серйозно поранили ще більше звичайних цивільних. Наші думки з українським народом у цей священний для багатьох день".

Росія завдала двох ракетних ударів по Сумах о 10:15. У місті зруйновано будівлю, в якій розташовувався регіональний Центр захисту прав людини – представництво омбудсмана. Наразі відомо про загибель 34 людей, з них дві дитини. Постраждали 117 осіб, з них 15 дітей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "тільки сволота може так діяти". Міністр закордонних справ Андрій Сибіга своєю чергою наголосив, що Україна передала деталі російського воєнного злочину міжнародним організаціям та союзникам.

Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.