"Россией правят убийцы". Реакции мировых лидеров на удар оккупантов по Сумам

Последствия удара РФ по Сумам (Фото: Владимир Зеленский)

Мировые лидеры осудили российскую баллистическую атаку на Сумы утром 13 апреля, в результате которой погибли 32 человека, в том числе и дети.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в X, что эта война была инициирована только Россией, и сегодня "очевидно, что только Россия решила продолжать ее – с вопиющим пренебрежением к человеческим жизням, международному праву и дипломатическим усилиям президента Трампа".

"Необходимы решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь. Франция без устали работает над достижением этой цели вместе со своими партнерами. Жертвам, раненым и всей Украине, которая продолжает сопротивляться: наша солидарность, наше уважение, наша непреклонная преданность", – говорится в сообщении.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас: "Сегодня утром в Сумах произошли ужасные события, когда жители города собрались на Вербное воскресенье, а их встретили российские ракеты. Ужасный пример того, как Россия усиливает атаки, в то время как Украина приняла безусловное прекращение огня. Мои мысли сегодня".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский: "Я думаю обо всех выживших после ужасного нападения на город Сумы. Россия не хочет меняться, Россия не стремится к миру. Ею руководят убийцы, которые ежедневно доказывают, что они не стремятся к миру. Чешская Республика остается с Украиной".

Президент Литвы Гитанас Науседа: "Еще одно мерзкое российское военное преступление – на этот раз в самом центре Сум. Это оплеуха всем, кто стремится и желает мира. Цивилизованный мир должен применить силу, чтобы остановить этих варваров, которые убивают мирных жителей и детей. Наши сердца с семьями жертв".

Глава Европейского Совета Антониу Кошта: "Я возмущен преступной ракетной атакой России на центр города Сумы. Россия продолжает свою кампанию насилия, в который раз демонстрируя, что эта война существует и продолжается только потому, что Россия так решила".

Министерство иностранных дел Финляндии Элина Валтонен: "Ужасные новости из Сум в Украине, где российские ракеты убили десятки людей, в том числе детей, которые шли в церковь на Вербное воскресенье. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мир уже больше месяца ожидает того, что Россия согласится на прекращение населения".

Представитель НАТО Элиссон Харт: "Ужасные кадры из центра Сум, где российские баллистические ракеты убили десятки и серьезно ранили еще больше обычных гражданских. Наши мысли с украинским народом в этот священный для многих день".

Россия нанесла два ракетных удара по Сумам в 10:15. В городе разрушено здание, в котором размещался региональный Центр защиты прав человека – представительство омбудсмена. Известно о гибели 32 человек, в том числе двух детей. Пострадали 84 человека, из них 10 детей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "только сволочь может так поступать". Министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь подчеркнул, что Украина передала детали российского военного преступления международным организациям и союзникам.

Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.