На последствия удара РФ по Кривому Рогу прибыли посмотреть 32 иностранных дипломата – фото

4 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего погибли девять детей

Фото: МИД

Послы десятков стран мира, а также представители миссий и агентств Организации Объединенных Наций и Евросоюза прибыли в Кривой Рог, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В результате российского ракетного удара по городу 4 апреля погибли девять детей.

"Говорили о вызовах, связанных с войной. О тех преступлениях, которые совершает агрессор, и их последствиях <...> На месте трагедии почтили память погибших от ракетного удара 4 апреля. Осмотрели дипломаты и места других российских атак", – написал Лысак.

По его словам, с начала полномасштабной войны российские войска обстреляли Днепропетровскую область 12 000 раз, в результате чего погибли 515 человек. Еще более 3000 – пострадали.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что пригласить 32 представителей дипломатических миссий стран-союзников и международных организаций в Кривой Рог было его идеей.

"Важно, чтобы иностранные дипломаты увидели последствия российского криминального террора своими глазами. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы оказать Кривому Рогу дополнительную поддержку", – написал он.

Среди прибывших, в частности, представители США, Турции, Канады, Чехии, Дании, Грузии, ООН и ЕС.

Фото: МИД

Фото: МИД

Вечером 4 апреля россияне ударили рядом с детской площадкой в центре жилого квартала Кривого Рога – погибли 18 человек, в том числе девять детей. Впоследствии, 6 апреля, в больнице от многочисленных ран скончался мужчина. Через несколько часов после ракетной атаки захватчики ударили по городу "шахедами", в результате чего погибла женщина.

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за российского удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли девять детей.