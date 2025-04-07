Украина срочно созывает заседания Совбеза ООН и Постоянного совета ОБСЕ из-за Кривого Рога

8 апреля из-за удара РФ по Кривому Рогу, унесшего жизни девяти детей, состоятся два заседания – Совета Безопасности ООН и Постоянного совета ОБСЕ

Последствия удара РФ по Кривому Рогу (Фото: Владимир Зеленский)

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за российского удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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"В результате баллистического удара России по Кривому Рогу на прошлой неделе погибли девять детей — наибольшее количество украинских детей, погибших в результате одной атаки с 2022 года. Россия нанесла удар по детским площадкам в обычном жилом районе. С кассетной боеголовкой, чтобы максимизировать потери", – написал глава украинской дипломатии Андрей Сибига в Х.

По его словам, Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям.

Оба заседания пройдут завтра и будут способствовать продвижению мирных усилий и привлечению виновных к ответственности.