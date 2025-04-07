Украина срочно созывает заседания Совбеза ООН и Постоянного совета ОБСЕ из-за Кривого Рога
Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за российского удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
"В результате баллистического удара России по Кривому Рогу на прошлой неделе погибли девять детей — наибольшее количество украинских детей, погибших в результате одной атаки с 2022 года. Россия нанесла удар по детским площадкам в обычном жилом районе. С кассетной боеголовкой, чтобы максимизировать потери", – написал глава украинской дипломатии Андрей Сибига в Х.
По его словам, Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям.
Оба заседания пройдут завтра и будут способствовать продвижению мирных усилий и привлечению виновных к ответственности.
- Вечером 4 апреля россияне ударили рядом с детской площадкой в центре жилого квартала Кривого Рога – погибли 18 человек, в том числе девять детей. Впоследствии, 6 апреля, в больнице от многочисленных ран скончался мужчина. Через несколько часов после ракетной атаки захватчики ударили по городу "шахедами", в результате чего погибла женщина.
- Утром 5 апреля в Кривом Роге объявили трехдневный траур по погибшим из-за российских ударов. Впоследствии по всей Украине объявили Днем траура 6 апреля.