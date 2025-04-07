Кривой Рог: после последних атак РФ в больницах находятся 53 человека, 20 тяжелых
В Кривом Роге продолжается лечение пострадавших в результате серии российских атак на город, в том числе после удара баллистикой возле детской площадки 4 апреля. Всего в больницах остается 53 человека. Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
После последней российской атаки баллистической ракетой и ударными беспилотниками 4 апреля, в результате которой погибли 20 человек, 33 раненых находятся в больницах. Из них четверо детей.
18 раненых в тяжелом состоянии, в том числе двое детей.
Также 20 раненых находятся в больницах после предыдущих вражеских ударов. Из них двое остаются в тяжелом состоянии.
"Врачи борются за жизнь всех раненых и оказывают всю необходимую помощь", – сообщил Вилкул.
С 7 по 9 апреля в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в результате российских ударов по городу.
По данным Вилкула, в ночь на 7 апреля обстрелов Криворожского района Днепропетровской области не было.
В Никопольском районе враг атаковал артиллерией и дронами-камикадзе Никополь, Марганецкую и Покровскую общины. Жертв и пострадавших нет.
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