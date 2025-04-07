Кривий Ріг: після останніх атак РФ у лікарнях перебувають 53 людини, 20 важких
У Кривому Розі триває лікування постраждалих у наслідок серії російських атак на місто, зокрема після удару балістикою біля дитячого майданчика 4 квітня. Загалом у лікарнях залишається 53 людини. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Після останньої російської атаки балістичною ракетою та ударними безпілотниками 4 квітня, внаслідок якої загинуло 20 людей, 33 поранені перебувають у лікарнях. З них четверо дітей.
18 поранених у тяжкому стані, зокрема двоє дітей.
Також 20 поранених перебувають у лікарнях після попередніх ворожих ударів. З них двоє залишаються у тяжкому стані.
"Лікарі борються за життя всіх поранених і надають всю необхідну допомогу", – повідомив Вілкул.
З 7 до 9 квітня у Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими внаслідок російських ударів по місту.
За даними Вілкула, у ніч проти 7 квітня обстрілів Криворізького району Дніпропетровської області не було.
У Нікопольському районі ворог атакував артилерією та дронами-камікадзе Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Жертв та постраждалих немає.
- Увечері 5 березня росіяни вдарили балістичною ракетою по готелю в Кривому Розі. Загинуло шестеро людей, понад 30 було поранено.
- 14 березня росіяни атакували ракетою Кривий Ріг. Ворог вдарив балістикою по нічному клубу.
- Ввечері 25 березня Росія масовано атакувала "шахедами" Кривий Ріг. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів.
- У ніч проти 29 березня РФ атакувала Кривий Ріг балістикою.
- Вдень 2 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, пошкоджено підприємство. Загинули чотири людини, були поранені понад 30.