Кривий Ріг: після останніх атак РФ у лікарнях перебувають 53 людини, 20 важких

Четверо госпіталізованих – діти, двоє з них залишаються у тяжкому стані

Кривій Ріг (Фото: Олександр Вілкул)

У Кривому Розі триває лікування постраждалих у наслідок серії російських атак на місто, зокрема після удару балістикою біля дитячого майданчика 4 квітня. Загалом у лікарнях залишається 53 людини. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Після останньої російської атаки балістичною ракетою та ударними безпілотниками 4 квітня, внаслідок якої загинуло 20 людей, 33 поранені перебувають у лікарнях. З них четверо дітей.

18 поранених у тяжкому стані, зокрема двоє дітей.

Також 20 поранених перебувають у лікарнях після попередніх ворожих ударів. З них двоє залишаються у тяжкому стані.

"Лікарі борються за життя всіх поранених і надають всю необхідну допомогу", – повідомив Вілкул.

З 7 до 9 квітня у Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими внаслідок російських ударів по місту.

За даними Вілкула, у ніч проти 7 квітня обстрілів Криворізького району Дніпропетровської області не було.

У Нікопольському районі ворог атакував артилерією та дронами-камікадзе Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Жертв та постраждалих немає.