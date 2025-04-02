Росія вдарила по підприємству у Кривому Розі: загинули чотири людини, є поранені

Росія вдарила по підприємству у Кривому Розі: загинули чотири людини, є пораненідоповнено
Вдень 2 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, пошкоджено підприємство. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо", – написав він. Пізніше Лисак додав, що загинули три людини, також є поранені. Виникла пожежа.
Близько 17:03 моніторингові канали попередили про загрозу ракетного удару по Кривому Рогу. Повітряні сили написали про "швидкісну ціль". За дві хвилини пролунав вибух, повідомляв співрозмовник LIGA.net, який мешкає у місті.
Близько 16:20 росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, постраждали чотири людини.
ДОПОВНЕНО о 17:58. Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до чотирьох. Серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені.
ДОПОВНЕНО о 18:46. Серед постраждалих у Кривому Розі – восьмирічний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості, заявив Лисак. Загалом постраждали 10 людей.
- У ніч проти 29 березня росіяни масовано атакували Дніпро ударними дронами. Загинуло п'ятеро людей, ще понад 20 – постраждали.
- Того ж дня РФ атакувала Кривий Ріг, було дев'ятеро постраждалих.