Росія вдарила дроном "Молнія" по багатоповерхівці в Харкові. Є постраждалі
Росія вдарила дроном "Молнія" по Київському району Харкова. Ворог влучив у багатоповерхівку. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибух у місті пролунав десь о 16:09. Окупанти вдарили по 16-поверховому будинку.
"Ворожий БпЛА вдарив по восьмому поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста. Пожежі, на щастя, немає – у будинку повилітали шибки", – повідомив Терехов.
За попередніми даними, постраждали дві людини, які перебували в квартирі, по якій вдарив безпілотник. У них осколкові поранення. Також пошкоджено шість авто у дворі.
Синєгубов зазначив, що постраждалі – 65-річна жінка та 10-річний хлопчик.
Станом на 16:50 кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, повідомив Терехов.
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