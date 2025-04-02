Росія вдарила дроном "Молнія" по багатоповерхівці в Харкові. Є постраждалі

Солдат РФ з дроном "Молнія" (Фото: ресурси окупантів)

Росія вдарила дроном "Молнія" по Київському району Харкова. Ворог влучив у багатоповерхівку. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибух у місті пролунав десь о 16:09. Окупанти вдарили по 16-поверховому будинку.

"Ворожий БпЛА вдарив по восьмому поверху багатоквартирного будинку у Київському районі міста. Пожежі, на щастя, немає – у будинку повилітали шибки", – повідомив Терехов.

За попередніми даними, постраждали дві людини, які перебували в квартирі, по якій вдарив безпілотник. У них осколкові поранення. Також пошкоджено шість авто у дворі.

Синєгубов зазначив, що постраждалі – 65-річна жінка та 10-річний хлопчик.

Станом на 16:50 кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, повідомив Терехов.