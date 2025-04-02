Россия ударила дроном "Молния" по многоэтажке в Харькове. Есть пострадавшие
Россия ударила дроном "Молния" по Киевскому району Харькова. Враг попал в многоэтажку. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрыв в городе прогремел где-то в 16:09. Оккупанты ударили по 16-этажному дому.
"Вражеский БпЛА ударил по восьмому этажу многоквартирного дома в Киевском районе города. Пожара, к счастью, нет – в доме вылетели стекла", – сообщил Терехов.
По предварительным данным, пострадали два человека, находившиеся в квартире, по которой ударил беспилотник. У них осколочные ранения. Также повреждено шесть автомобилей во дворе.
Синегубов отметил, что пострадавшие – 65-летняя женщина и 10-летний мальчик.
По состоянию на 16:50 количество пострадавших возросло до четырех человек, сообщил Терехов.
- 30 марта оккупанты ударили по пятиэтажке в центре Купянска – есть пострадавшие.
- 2 апреля Харьков массированно атаковали российские беспилотники, зафиксировано 15 попаданий и пожаров.