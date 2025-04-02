Харьков массированно атаковали российские беспилотники: 15 попаданий – фото

Предварительно, в результате удара погибших нет

Последствия удара по Харькову (Фото: Олег Синегубов)

В ночь на 2 апреля Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки, предварительно, пострадали восемь человек, погибших нет. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По данным мэра, по городу было нанесено 15 ударов. Все попадания произошли в Холодногорском районе.

Возник пожар на двух промышленных объектах, рядом с ними повреждено более 10 домов частного сектора.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, площадь пожара на одном четырехэтажном промышленном здании составила 1000 кв. м, на втором – 500 кв. м.

По состоянию на 06:00 было известно о восьми пострадавших, двое из которых – дети.

Как сообщил Синегубов, испытала острую реакцию на стресс семья: 51-летняя женщина, 53-летний мужчина, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик.

Также острую реакцию на стресс получила 48-летняя женщина.

В другом месте пострадали две женщины 40 и 48 лет и 9-месячный мальчик.

Всем была оказана медицинская помощь на месте.