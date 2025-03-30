Россияне ударили по пятиэтажке в Купянске – пострадали три человека

Глава ОВА сообщил, что под завалами могут находиться люди

Управляемая авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне ударили управляемой авиабомбой по центру Купянска – есть пострадавшие. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Из-за попадания в пятиэтажку пострадала 53-летняя женщина, впоследствии стало известно еще о двух травмированных – 61-летней жительнице и 27-летнем мужчине.

Синегубов отметил, что под завалами могут находиться люди.

Также из-за атаки вспыхнул автомобиль, еще пять машин повреждены.

На месте работают все профильные службы.

Фото: Telegram Олег Синегубов

Фото: Telegram Олег Синегубов

Фото: Telegram Олег Синегубов

Накануне РФ атаковала Купянск фугасными авиабомбами ФАБ-250 – повреждено более 10 частных домов, местное кладбище потерпело разрушения.

Обошлось без пострадавших, написал Синегубов.

Фото: Telegram Олега Синегубова

Фото: Telegram Олега Синегубова

Фото: Telegram Олега Синегубова