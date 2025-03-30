Россияне ударили по пятиэтажке в Купянске – пострадали три человека
Россияне ударили управляемой авиабомбой по центру Купянска – есть пострадавшие. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
Из-за попадания в пятиэтажку пострадала 53-летняя женщина, впоследствии стало известно еще о двух травмированных – 61-летней жительнице и 27-летнем мужчине.
Синегубов отметил, что под завалами могут находиться люди.
Также из-за атаки вспыхнул автомобиль, еще пять машин повреждены.
На месте работают все профильные службы.
Накануне РФ атаковала Купянск фугасными авиабомбами ФАБ-250 – повреждено более 10 частных домов, местное кладбище потерпело разрушения.
Обошлось без пострадавших, написал Синегубов.
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