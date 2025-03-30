Число пострадавших из-за удара РФ по Харькову увеличилось до 55
Число пострадавших из-за российской атаки по Харькову 29 марта возросло до 55 человек, погибли два человека. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Глава государства сообщил о телефонном разговоре с финским коллегой Александром Стуббом.
"Я проинформировал о продолжающихся российских ударах – накануне был жестокий удар по Харькову, российские "шахеды", один из них повредил даже здание госпиталя, обычные дома, обычная гражданская инфраструктура. Всего только от удара по Харькову 55 человек пострадали, среди них пятеро детей, всем оказана помощь. К сожалению, два человека погибли", – заявил Зеленский.
Президент отметил, что в воскресенье также произошли российские удары и обстрелы Черкасской, Херсонской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.
По словам главы государства, география и жестокость ударов РФ "буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию".
"Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И ежесуточно фактически в ответ на это предложение – российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика", – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Россия заслуживает увеличения давления на нее: "Санкции против России нужны. Больше сил противовоздушной обороны для Украины нужно. Больше взаимодействия и единства между всеми партнерами нужно".
- Вечером 29 марта оккупанты атаковали Харьков "шахедами" – один из беспилотников попал по военному госпиталю.
- В медучреждении пострадали пациенты и персонал, повреждены несколько корпусов, но впоследствии удалось возобновить работу операционных.
- 30 марта оккупанты ударили по пятиэтажке в центре Купянска – есть пострадавшие.