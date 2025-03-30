Кількість постраждалих через удар РФ по Харкову збільшилась до 55
Кількість постраждалих через російську атаку по Харкову 29 березня зросла до 55 осіб, загинули дві особи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Голова держави повідомив про телефонну розмову з фінським колегою Олександром Стуббом.
"Я поінформував про триваючі російські удари – напередодні був жорстокий удар по Харкову, російські "шахеди", один із них пошкодив навіть будівлю шпиталю, звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Загалом тільки від того удару по Харкову 55 людей постраждали, серед них п'ятеро дітей, усім надано допомогу. На жаль, дві людини загинули", – заявив Зеленський.
Президент зазначив, що впродовж неділі також відбулися російські удари та обстріли Черкаської, Херсонської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей.
За словами голови держави, географія та жорстокість ударів РФ "буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію".
"Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію – російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика", – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що Росія заслуговує на збільшення тиску на неї: "Санкції проти Росії потрібні. Більше сили протиповітряної оборони для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між всіма партнерами потрібно".
- Ввечері 29 березня окупанти атакували Харків "шахедами" – один із безпілотників поцілив по військовому шпиталю.
- У медзакладі постраждали пацієнти та персонал, були пошкоджені декілька корпусів, але згодом вдалося відновити роботу операційних.
- 30 березня окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у центрі Куп'янська – є постраждалі.