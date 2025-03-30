У військовому шпиталі в Харкові, який постраждав від атаки росіян, вже відновили операції
Через російський удар по військовому шпиталю в Харкові 29 березня постраждали пацієнти та персонал, були пошкоджені декілька корпусів. Про це повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
"У черговий раз Російська Федерація здійснила злочин – використала летальну зброю проти лікувального закладу. В черговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму", – розповів начальник закладу Едуард Хорошун.
За даними установи, станом на вечір неділі в хірургічних залах, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції.
"Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину", – наголосили у повідомленні.
Центр не оголошує збір коштів на відновлення закладу й сподівається впоратися власними силами.
- Ввечері 29 березня окупанти атакували Харків "шахедами" – один із безпілотників поцілив по військовому шпиталю.
- Через удари по місту загинуло двоє осіб, 35 людей постраждали, зокрема й діти.
- 30 березня окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у центрі Куп'янська – є постраждалі.