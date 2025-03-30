У військовому шпиталі в Харкові, який постраждав від атаки росіян, вже відновили операції

Це була не перша атака РФ по медичному закладу

Фото: Facebook Шпиталь Харків

Через російський удар по військовому шпиталю в Харкові 29 березня постраждали пацієнти та персонал, були пошкоджені декілька корпусів. Про це повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

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"У черговий раз Російська Федерація здійснила злочин – використала летальну зброю проти лікувального закладу. В черговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму", – розповів начальник закладу Едуард Хорошун.

За даними установи, станом на вечір неділі в хірургічних залах, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції.

"Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину", – наголосили у повідомленні.

Центр не оголошує збір коштів на відновлення закладу й сподівається впоратися власними силами.