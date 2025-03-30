Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Куп'янську – постраждали троє людей

Голова ОВА повідомив, що під завалами можуть перебувати люди

Керована авіабомба (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська – є постраждалі. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

Через влучання у п'ятиповерхівку постраждала 53-річна жінка, згодом стало відомо про ще двох травмованих – 61-річну жительку та 27-річного чоловіка.

Синєгубов зазначив, що під завалами можуть перебувати люди.

Також через атаку спалахнула автівка, ще п'ять машин пошкоджено.

На місці працюють всі профільні служби, наголосив начальник ОВА.

Фото: Telegram Олег Синєгубов

Фото: Telegram Олег Синєгубов

Фото: Telegram Олег Синєгубов

Напередодні РФ атакувала Куп'янськ фугасними авіабомбами ФАБ-250 – пошкоджено понад 10 приватних будинків, місцеве кладовище зазнало руйнувань.

Обійшлося без постраждалих, написав Синєгубов.

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Фото: Telegram Олега Синєгубова