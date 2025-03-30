Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Куп'янську – постраждали троє людей
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська – є постраждалі. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.
Через влучання у п'ятиповерхівку постраждала 53-річна жінка, згодом стало відомо про ще двох травмованих – 61-річну жительку та 27-річного чоловіка.
Синєгубов зазначив, що під завалами можуть перебувати люди.
Також через атаку спалахнула автівка, ще п'ять машин пошкоджено.
На місці працюють всі профільні служби, наголосив начальник ОВА.
Напередодні РФ атакувала Куп'янськ фугасними авіабомбами ФАБ-250 – пошкоджено понад 10 приватних будинків, місцеве кладовище зазнало руйнувань.
Обійшлося без постраждалих, написав Синєгубов.
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