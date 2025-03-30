В военном госпитале в Харькове, пострадавшем от атаки россиян, уже возобновили операции

Это была не первая атака РФ по медицинскому заведению

Фото: Facebook Госпиталь Харьков

Из-за российского удара по военному госпиталю в Харькове 29 марта пострадали пациенты и персонал, были повреждены несколько корпусов. Об этом сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

"В очередной раз Российская Федерация совершила преступление – использовала летальное оружие против лечебного учреждения. В очередной раз, потому что госпиталь обстреливается не впервые. Это акт терроризма", – рассказал начальник заведения Эдуард Хорошун.

По данным учреждения, по состоянию на вечер воскресенья в хирургических залах, подвергшихся разрушениям от взрывной волны, уже возобновились операции.

"Госпиталь не может остановить оказание помощи и лечения пациентов ни на минуту", – отметили в сообщении.

Центр не объявляет сбор средств на восстановление заведения и надеется справиться своими силами.