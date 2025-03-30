В военном госпитале в Харькове, пострадавшем от атаки россиян, уже возобновили операции
Из-за российского удара по военному госпиталю в Харькове 29 марта пострадали пациенты и персонал, были повреждены несколько корпусов. Об этом сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
"В очередной раз Российская Федерация совершила преступление – использовала летальное оружие против лечебного учреждения. В очередной раз, потому что госпиталь обстреливается не впервые. Это акт терроризма", – рассказал начальник заведения Эдуард Хорошун.
По данным учреждения, по состоянию на вечер воскресенья в хирургических залах, подвергшихся разрушениям от взрывной волны, уже возобновились операции.
"Госпиталь не может остановить оказание помощи и лечения пациентов ни на минуту", – отметили в сообщении.
Центр не объявляет сбор средств на восстановление заведения и надеется справиться своими силами.
- Вечером 29 марта оккупанты атаковали Харьков "шахедами" – один из беспилотников попал по военному госпиталю.
- Из-за ударов по городу погибли два человека, 35 человек пострадали, в том числе и дети.
- 30 марта оккупанты ударили по пятиэтажке в центре Купянска – есть пострадавшие.