Ночью над Украиной не было российских ударных беспилотников. Но были другие атаки – фото

В то же время враг бил артиллерией и авиацией по шести областям Украины

Последствия российского удара по Харьковской области (Фото: Олег Синегубов)

В ночь на 1 апреля Россия не атаковала Украину ударными беспилотниками. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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"Ударных БпЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", – написал он.

В то же время, по данным Генштаба, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 99 авиационных ударов, использовав три ракеты и сбросив 169 управляемых авиабомб.

Кроме того, совершил более 5200 обстрелов, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 2223 дрона-камикадзе.

РФ нанесла авиаудары по Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областям.

В Херсонской области из-за российской агрессии получили ранения шесть человек. По данным главы Херсонской ОВА Александра Проскудина, в результате российских обстрелов и авиаударов повреждены четыре многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

В Донецкой области, по данным руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, погиб один человек, а один получил ранения.

В Запорожье, по данным руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате авиационного удара по прифронтовой Малокатериновк, погиб один человек, еще пятеро были ранены.

В Сумской области, по данным руководителя Сумской ОВА Владимира Артюха, в результате российских обстрелов ранен один человек.

В Харьковской области, по данным руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате ударов КАБ и обстрела Купянска получили ранения четыре человека, разрушены и повреждены частные дома и авто полиции.

Также, как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, РФ атаковала Никополь.

"Враг атаковал Никополь вечером и утром. Бил по городу артиллерией и беспилотниками", – написал он.

По данным руководителя ОВА, повреждены инфраструктура, админздание и три частных дома. Погибших и пострадавших нет.

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Никополь (Фото: Сергей Лысак)