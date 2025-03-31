Россия сбросила на Купянск семь КАБов: есть раненые и разрушения – фото

По предварительной информации, ранения получили две женщины и мужчина

Последствия удара (Фото: Харьковская ОВА)

Днем в понедельник, 31 марта, россияне нанесли массированный авиаудар по городу Купянск Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его данным, оккупанты сбросили на город семь управляемых авиабомб.

Ранения получили 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Из-за российской атаки разрушен частный дом. Еще один – поврежден.

Профильные службы работают на месте попаданий, добавил Синегубов.

Фото: ОВА

Фото: ОВА