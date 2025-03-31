Россия сбросила на Купянск семь КАБов: есть раненые и разрушения – фото
Днем в понедельник, 31 марта, россияне нанесли массированный авиаудар по городу Купянск Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его данным, оккупанты сбросили на город семь управляемых авиабомб.
Ранения получили 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Из-за российской атаки разрушен частный дом. Еще один – поврежден.
Профильные службы работают на месте попаданий, добавил Синегубов.
- Вечером 29 марта оккупанты атаковали Харьков "шахедами" – один из беспилотников попал по военному госпиталю.
- В медучреждении пострадали пациенты и персонал, повреждены несколько корпусов, но впоследствии удалось возобновить работу операционных.
- 30 марта оккупанты ударили по пятиэтажке в центре Купянска – есть пострадавшие.