Россия сбросила на Купянск семь КАБов: есть раненые и разрушения – фото
Последствия удара (Фото: Харьковская ОВА)

Днем в понедельник, 31 марта, россияне нанесли массированный авиаудар по городу Купянск Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты сбросили на город семь управляемых авиабомб.

Ранения получили 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Из-за российской атаки разрушен частный дом. Еще один – поврежден.

Профильные службы работают на месте попаданий, добавил Синегубов.

Россия сбросила на Купянск семь КАБов: есть раненые и разрушения – фото
Фото: ОВА
Россия сбросила на Купянск семь КАБов: есть раненые и разрушения – фото
Фото: ОВА
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