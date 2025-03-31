Росія скинула на Куп’янськ сім КАБів: є поранені та руйнування – фото
Наслідки удару (Фото: Харківська ОВА)

Вдень у понеділок, 31 березня, росіяни завдали масованого авіаудару по місту Куп’янськ Харківської області. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, окупанти скинули на місто сім керованих авіабомб.

Поранення отримали 59-річний чоловік, 74-річна та 53-річна жінки. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Через російську атаку зруйновано приватний будинок. Ще один – пошкоджено.

Профільні служби працюють на місці влучань, додав Синєгубов.

Росія скинула на Куп’янськ сім КАБів: є поранені та руйнування – фото
Фото: ОВА
Росія скинула на Куп’янськ сім КАБів: є поранені та руйнування – фото
Фото: ОВА
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