Росія знову атакувала Харків "шахедами", пролунало шість вибухів
У ніч проти 31 березня Харків зазнав чергової атаки російських безпілотників. Станом на 06:00 в місті пролунало шість вибухів. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Попередньо всі удари прийшлися на центральну частину міста. На ранок даних о жертвах та поранених не було.
Як повідомив Терехов, першій безпілотник влучив по території цивільного підприємства у Київському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках.
Також були пошкоджені будівля дитячого садочка та культурно-спортивний комплекс.
Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес — їм надано необхідну медичну допомогу.
Наступні вибухи також сталися у Київському районі міста. На місці ударів виникла значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних автомобілів.
- Ввечері 29 березня окупанти атакували Харків "шахедами" – один із безпілотників поцілив по військовому шпиталю.
- У медзакладі постраждали пацієнти та персонал, були пошкоджені декілька корпусів, але згодом вдалося відновити роботу операційних.
- 30 березня окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у центрі Куп'янська – є постраждалі.