Росія знову атакувала Харків "шахедами", пролунало шість вибухів

Харків (Фото: Харківська міська рада)

У ніч проти 31 березня Харків зазнав чергової атаки російських безпілотників. Станом на 06:00 в місті пролунало шість вибухів. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Попередньо всі удари прийшлися на центральну частину міста. На ранок даних о жертвах та поранених не було.

Як повідомив Терехов, першій безпілотник влучив по території цивільного підприємства у Київському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках.

Також були пошкоджені будівля дитячого садочка та культурно-спортивний комплекс.

Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес — їм надано необхідну медичну допомогу.

Наступні вибухи також сталися у Київському районі міста. На місці ударів виникла значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних автомобілів.