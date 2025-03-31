Россия снова атаковала Харьков шахедами, раздалось шесть взрывов
В ночь на 31 марта Харьков подвергся очередной атаке российских беспилотников. По состоянию на 06:00 в городе произошли шесть взрывов. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Предварительно все ушибы пришлись на центральную часть города. Утром данных о жертвах и раненых не было.
Как сообщил Терехов, первый беспилотник попал по территории гражданского предприятия в Киевском районе. Взрывной волной повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах.
Также было повреждено здание детского сада и культурно-спортивный комплекс.
Два человека подверглись острой реакции на стресс — им оказана необходимая медицинская помощь.
Следующие взрывы произошли в Киевском районе города. На месте ударов возник значительный пожар, повреждены остекления и фасад детского заведения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных автомобилей.
- Вечером 29 марта кафиры атаковали Харьков "шахедами" – один из беспилотников попал по военному госпиталю.
- В медучреждении пострадали пациенты и персонал, повреждены несколько корпусов, но впоследствии удалось возобновить работу операционных .
- 30 марта кафиры ударили по пятиэтажке в центре Купянска – есть пострадавшие.
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