Россия снова атаковала Харьков шахедами, раздалось шесть взрывов

Харьков (Фото: Харьковский городской совет)

В ночь на 31 марта Харьков подвергся очередной атаке российских беспилотников. По состоянию на 06:00 в городе произошли шесть взрывов. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Предварительно все ушибы пришлись на центральную часть города. Утром данных о жертвах и раненых не было.

Как сообщил Терехов, первый беспилотник попал по территории гражданского предприятия в Киевском районе. Взрывной волной повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах.

Также было повреждено здание детского сада и культурно-спортивный комплекс.

Два человека подверглись острой реакции на стресс — им оказана необходимая медицинская помощь.

Следующие взрывы произошли в Киевском районе города. На месте ударов возник значительный пожар, повреждены остекления и фасад детского заведения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных автомобилей.

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