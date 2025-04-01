Вночі над Україною не фіксувалось ударних безпілотників росіян. Але були інші атаки – фото

Водночас ворог бив артилерією та авіацією по шести областях України

Наслідки російського удару по Харківщині (Фото: Олег Синєгубов)

У ніч проти 1 квітня Росія не атакувала Україну ударними безпілотниками. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить", – написав він.

Водночас, за даними Генштабу, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 99 авіаційних ударів, залучив три ракети та скинув 169 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2223 дрони-камікадзе.

РФ завдала авіаударів по Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжю та Херсонщині.

На Херсонщині через російську агресію дістали поранення шестеро людей. За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Проскудіна, внаслідок російських обстрілів та авіаударів пошкоджено чотири багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі.

На Донеччині, за даними керівника Донецької ОВА Вадима Філашкина, загинула одна людина, а одна дістала поранення.

На Запоріжжі, за даними керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок авіаційного удару по прифронтовій Малокатеринівці загинула одна людина, ще п'ятеро були поранені.

На Сумщині, за даними керівника Сумської ОВА Володимира Артюха, внаслідок російських обстрілів поранена одна людина.

На Харківщині, за даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів КАБами та обстрілу Куп'янська отримали поранення четверо людей, зруйновані та пошкоджені приватні будинки та авто поліції.

Також, як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, РФ атакувала Нікополь.

"Ворог атакував Нікополь ввечері та на ранок. Бив по місту артилерією і безпілотниками", – написав він.

За даними керівника ОВА, пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля й три приватні будинки. Загиблих і постраждалих немає.

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)