Харків масовано атакували російські безпілотники: 15 влучань – фото
У ніч проти 2 квітня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки, попередньо, постраждали вісім людей, загиблих немає. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За даними мера, по місту було завдано 15 ударів. Усі влучання сталися в Холодногірському районі.
Виникла пожежа на двох промислових об'єктах, поряд з ними пошкоджено понад 10 будинків приватного сектору.
За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, площа пожежі на одній чотириповерховій промисловій будівлі склала 1000 кв. м, на другій – 500 кв. м.
Станом на 06:00 було відомо про вісім постраждалих, двоє з яких діти.
Як повідомив Синєгубов, зазнала гострої реакції на стрес родина: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина і 7-річний хлопчик.
Також гостру реакцію на стрес отримала 48-річна жінка.
В іншому місці постраждали дві жінки 40 і 48 років та 9-місячний хлопчик.
Усім була надана медична допомога на місці.
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- 30 березня окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у центрі Куп'янська – є постраждалі.
- У ніч проти 1 квітня Росія не атакувала Україну ударними безпілотниками. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.