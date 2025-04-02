Харків масовано атакували російські безпілотники: 15 влучань – фото

Наслідки удару по Харкову (Фото: Олег Синєгубов)

У ніч проти 2 квітня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки, попередньо, постраждали вісім людей, загиблих немає. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За даними мера, по місту було завдано 15 ударів. Усі влучання сталися в Холодногірському районі.

Виникла пожежа на двох промислових об'єктах, поряд з ними пошкоджено понад 10 будинків приватного сектору.

За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, площа пожежі на одній чотириповерховій промисловій будівлі склала 1000 кв. м, на другій – 500 кв. м.

Станом на 06:00 було відомо про вісім постраждалих, двоє з яких діти.

Як повідомив Синєгубов, зазнала гострої реакції на стрес родина: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина і 7-річний хлопчик.

Також гостру реакцію на стрес отримала 48-річна жінка.

В іншому місці постраждали дві жінки 40 і 48 років та 9-місячний хлопчик.

Усім була надана медична допомога на місці.