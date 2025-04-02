Зеленський відзначив роботу дніпровських медиків: Урятовано 96% поранених військових

Президент 2 квітня перебуває з робочим візитом у Дніпрі. Він відвідав та відзначив державними нагородами бійців, які відновлюються після поранень

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Дніпрі, відзначив роботу місцевих медиків: з 40 000 поранених військових, які перебували на лікуванні, вони врятували 96%.

Глава держави зазначив, що відвідав та відзначив державними нагородами бійців, які у Дніпрі відновлюються після поранень.

"Хочу подякувати наших лікарів, усіх медичних працівників, працівниць, які рятують наших хлопців, наших дівчат, наших військових і всіх, хто постраждав від російських ударів. Один із найбільших результатів у порятунку життів наших людей саме тут, у Дніпрі, – більш ніж 40 000 поранених, 96 % урятували", – сказав він.

Президент також зустрівся з ветеранами в межах ініціативи ТитаниUA. Обговорювали конкретні питання, пов'язані з реабілітацією та розвитком ветеранів, зокрема в малих громадах і на базі шкіл.

Зеленський звернув увагу на необхідність збереження зв'язків ветеранів з їхніми підрозділами та Силами оборони.

"Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. Цим уже буде займатися і Міністерство оборони, і Офіс допоможе, і це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів, – я з усіма переговорю", – підсумував він.