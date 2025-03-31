Втрати у ЗСУ зменшилися завдяки оновленій базовій загальновійськовій підготовці – Сирський

Курс підготовки подовжили до 1,5 місяця, а для новачків у бойових бригадах запровадили обов’язковий адаптивний період

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

У березні втрати серед українських військових зменшилися завдяки оновленій базовій підготовці, яку подовжили до 1,5 місяця. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, курс підготовки подовжили до 1,5 місяця, а для новачків у бойових бригадах запровадили обов’язковий адаптивний період. Це дало перші результати: у березні зафіксовано зниження втрат порівняно з попередніми місяцями.

"Однак ще є над чим працювати. Варто досягати найвищих стандартів підготовки", – визнав Сирський.

З 10 лютого у бригадах стартувала оновлена програма базової загальновійськової підготовки. Однією з новацій став "нульовий день", покликаний допомогти новобранцям адаптуватися до військових умов.

19 жовтня 2024 року повідомлялося, що в Україні стартував пілотний проєкт для близько 500 бійців, який передбачає збільшення термінів військового вишколу до півтора місяця в межах програми "Збереження життя військовослужбовців", ініційованої Сирським.

23 грудня Міноборони повідомило, що українські військовослужбовці проходитимуть підготовку до дій в екстремальних умовах за новим стандартом.

1 лютого 2025 року головком Сирський заявив, що в Україні розширять експериментальну програму підготовки військових, у межах якої новобранці проходитимуть базове навчання безпосередньо у бригадах.