В Україні розширять програму підготовки новобранців безпосередньо у бригадах

Олександр Сирський (Фото: Telegram)

В Україні розширять експериментальну програму підготовки військових, у межах якої новобранці проходитимуть базове навчання безпосередньо у бригадах. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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Сирський провів нараду, присвячену вдосконаленню підготовки військовослужбовців. Командування проаналізувало результати випускників навчальних центрів, які замість 30 днів проходили розширений курс базової підготовки тривалістю 1,5 місяця.

За його словами, бригади загалом позитивно оцінюють нову систему, проте рівень психологічної підготовки військових потребує покращення.

В Україні запроваджують оновлену програму підготовки інструкторів, яка передбачає подовження навчання з одного до двох місяців, а також удосконалення змісту курсу та методики викладання.

Головком повідомив про позитивні результати експериментальної програми, за якою базова загальновійськова підготовка (БЗВП) проходить безпосередньо в бойових підрозділах. Він заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад щодо навчання новобранців на тилових полігонах бригади.

"Висновки: проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки", – заявив Сирський.