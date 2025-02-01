В Украине расширят программу подготовки новобранцев непосредственно в бригадах

Александр Сырский (Фото: Telegram)

В Украине расширят экспериментальную программу подготовки военных, в рамках которой новобранцы будут проходить базовое обучение непосредственно в бригадах. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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Сырский провел совещание, посвященное совершенствованию подготовки военнослужащих. Командование проанализировало результаты выпускников учебных центров, которые вместо 30 дней проходили расширенный курс базовой подготовки продолжительностью 1,5 месяца.

По его словам, бригады в целом положительно оценивают новую систему, однако уровень психологической подготовки военных нуждается в улучшении.

В Украине вводится обновленная программа подготовки инструкторов, которая предусматривает продление обучения с одного до двух месяцев, а также усовершенствование содержания курса и методики преподавания.

Главком сообщил о положительных результатах экспериментальной программы, согласно которой базовая общевойсковая подготовка (БЗВП) проходит непосредственно в боевых подразделениях. Он заслушал доклад командира одной из механизированных бригад относительно обучения новобранцев на тыловых полигонах бригады.

"Выводы: проведение курса БЗВП на фондах бригады позволяет достичь высшего уровня подготовки личного состава. Это позволяет провести на месте контроль качества; обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой; улучшить слаженность коллектива и перенимание военных традиций воинской части; существенно уменьшить случаи СЗЧ во время подготовки", – заявил Сырский.