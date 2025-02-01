В Украине расширят программу подготовки новобранцев непосредственно в бригадах
В Украине расширят экспериментальную программу подготовки военных, в рамках которой новобранцы будут проходить базовое обучение непосредственно в бригадах. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
Сырский провел совещание, посвященное совершенствованию подготовки военнослужащих. Командование проанализировало результаты выпускников учебных центров, которые вместо 30 дней проходили расширенный курс базовой подготовки продолжительностью 1,5 месяца.
По его словам, бригады в целом положительно оценивают новую систему, однако уровень психологической подготовки военных нуждается в улучшении.
В Украине вводится обновленная программа подготовки инструкторов, которая предусматривает продление обучения с одного до двух месяцев, а также усовершенствование содержания курса и методики преподавания.
Главком сообщил о положительных результатах экспериментальной программы, согласно которой базовая общевойсковая подготовка (БЗВП) проходит непосредственно в боевых подразделениях. Он заслушал доклад командира одной из механизированных бригад относительно обучения новобранцев на тыловых полигонах бригады.
"Выводы: проведение курса БЗВП на фондах бригады позволяет достичь высшего уровня подготовки личного состава. Это позволяет провести на месте контроль качества; обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой; улучшить слаженность коллектива и перенимание военных традиций воинской части; существенно уменьшить случаи СЗЧ во время подготовки", – заявил Сырский.
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